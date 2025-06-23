Грузовик и товарняк столкнулись в Челябинской области 23 июня

По предварительным данным, аварию спровоцировал автомобиль, выехавший на ж/д переезд

Грузовик и поезд столкнулись сегодня, 23 июня, на ж/д переезде в Челябинской области. Инцидент произошел около часа дня между станциями Ишалино и Есаульской Южно-Уральской железной дороги.

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, дежурного на данном регулируемом переезде нет. Предварительно установлено, что водитель проигнорировал световые сигналы и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, пострадавших нет. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Напомним, 30 мая на этом же переезде произошла авария с участием легкового автомобиля и электрички.