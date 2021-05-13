Группу потерявшихся российских туристов доставили в Сухум

Инструктор рассказала, почему один из путешественников остался в горах

Группа туристов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Нижнего Тагила спустилась с гор в Абхазии. Инструктор группы Анна Делева рассказала, почему один из путешественников остался в горах.

В МЧС Абхазии сообщили, что основная группа российских туристов из шести человек, спускавшаяся с верховьев реки Гумиста, доставлена спасателями в Сухум.

По словам Анны Делевой, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы. Было принято решение спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС Абхазии.

«Мы вышли в спортивный поход второй категории сложности. Один из участников был физически не готов. Мы его предупреждали. Он отказывался ходить на тренировки. В Абхазии мы в третий раз такой маршрут проходим. Погода была хорошая. Мы были не готовы к тому, что она так сильно испортится. Оставили человека в палатке с едой на перевале. Сказали никуда не уходить, что мы пройдем в радиальный выход с одной ночевкой и вернемся. В это время нас накрыла непогода и мы пытались через непогоду к нему пробиться, но поняли, что не можем», — рассказывает инструктор.

С утра 13 мая вертолет МЧС Абхазии облетает места потенциального нахождения туриста. По результатам данного облета будет принято решение о дальнейшем ходе поисково-спасательной операции.

«Я хочу вернуться в горы, потому что это моя ошибка. Нельзя было делить группу», — говорит Анна Делева.

В среду 12 мая в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что туристы из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга пытаются самостоятельно спуститься с высокогорья, но одному из туристов нужна помощь. Группа передала спасателям ориентировочные координаты места его нахождения. Однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии не дал результатов.