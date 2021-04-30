Группа риелторов осуждена за присвоение 11 челябинских квартир

Мошенники причинили ущерб свыше 16 миллионов рублей

Суд Советского района города Челябинска вынес приговор по уголовному делу о хищении у граждан более 16 миллионов рублей. Восемь жителей Челябинской области признаны виновными в мошенничестве, покушении на мошенничество и пособничестве в мошенничестве. Суд назначил им реальные сроки в исправительных колониях.

Суд установил, что одна из подсудимых, долгое время работавшая риелтором в Челябинске, создала преступную группу из своих знакомых и родственницы. Последняя уже была судима ранее. Злоумышленники собирали информацию о пустующих квартирах Челябинска. Собственники этих квартир либо скончались, либо затерялись, а наследников у них не было. Соответственно, квартиры являлись выморочными и переходили в собственность города.

«Соучастники похищали или подделывали паспорта собственников, документы на квартиры, а также подыскивали лиц, которые выступали в роли собственников, а затем продавали квартиры. В ряде случаев завершить свои преступные действия им не удалось, так как сделки не были зарегистрированы в Управлении Росреестра», — поясняет пресс-служба областной прокуратуры.

Кроме того, подсудимые с помощью мошеннических схем оформляли на себя квартиры с живыми собственниками, получали доступ в эти квартиры под предлогом аренды либо пользуясь доверием хозяев. С октября 2015 года до середины 2017 года преступники присвоили таким образом 11 квартир. Сумма ущерба составила свыше 16 миллионов рублей.

Суд назначил виновным наказания в виде тюремного срока от 1 года 10 месяцев до 5 лет 6 месяцев в исправительных колониях общего и строгого режимов. В счет возмещения ущерба в пользу потерпевших взыскано более 5 миллионов рублей.