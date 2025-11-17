Группа молодых людей разбилась в ночном ДТП под Миассом

Водитель ВАЗа и трое пассажиров в больнице, еще одна пассажирка погибла

Сегодня, 17 ноября, в ночное время на трассе под Миассом автомобиль ВАЗ с группой молодых людей попал в ДТП. В результате один человек погиб и четверо госпитализированы, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Во втором часу ночи на 10-м километре трассы Миасс — Черновское — Устиново 19‑летний водитель ВАЗа не справился с управлением на изгибе дороги и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

В результате 19-летняя пассажирка погибла. Водитель отечественного авто, а также 17‑летняя пассажирка и двое 18‑летних госпитализированы с травмами.

По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.