Громкие хлопки раздались в Белгороде, три человека погибли

На месте ЧП работают губернатор Белгородской области, мэр города и экстренные службы

Сегодня, 3 июля, рано утром в Белгороде раздались громкие хлопки. В результате ЧП повреждены 50 домов, пять разрушены полностью, три человека погибли, несколько пострадали. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале, по предварительным данным, сработала противовоздушная оборона. Причины произошедшего выясняются.

«Предварительная информация такая: есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них 5 полностью. По пострадавшим: на данный момент четверо, 2 человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших»,— сообщил Вячеслав Гладков.

По его словам, в скором времени будет осуществлен подомовой и поквартирный обход с целью фиксации разрушений. Уже сегодня подрядчики проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы. Помощь всем пострадавшим будет оказана в полной мере.

Сейчас губернатор вместе с мэром Белгорода Антоном Ивановым обходит жилые дома, разговаривает с пострадавшими.