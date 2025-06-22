Гостям Бажовского фестиваля вечером 21 июня добавил впечатлений град

Он начался внезапно и шел 5-7 минут

На Бажовском фестивале в Челябинской области вечером 21 июня прошел град. Фестиваль в это время еще не завершился, работали палатки, гости гуляли по поляне. До этого они уже попали под ливень. Корреспондент 1obl. ru опросил более 10 очевидцев, все они восприняли непогоду как еще одно приключение на любимом фестивале.

Впечатлением от сюрприза с неба поделилась Елена Сафонова из Сосновского района. Далее приводим ее рассказ от первого лица.

Я уже около 10 лет езжу на Бажовский фестиваль. В этот раз муж тоже решил поехать со мной. Заинтересовался, что там такого, что я не пропускаю ни один фестиваль. Впечатлений и эмоций он получил в два раза больше, чем ожидал. Это масштабное и колоритное мероприятие. А в этот раз еще и с экстремальными приключениями.

Пережив капризы погоды в начале, мы расслабились и наслаждались атмосферой фестиваля. Убрали в рюкзак дождевики, направились в автобус. И напоследок решили зайти в лавку сладостей из Казани. Покупали чай, пахлаву, чак-чак. И тут пошел град. Это случилось очень даже неожиданно. Так как только что светило солнце, мы фотографировались в его лучах с участниками фестиваля.

Град безжалостно бил нас, сыпались ледяные комочки. Мы так растерялись, что не смогли даже достать дождевики — он нам не давал. Мы прижалась в прилавку, где покупали сладости из Казани. Хозяин шутил с нами и поддерживал.

Град и дождь беспощадны, мы вымокли до нитки. Но настроение не испортилось. Нам даже было весело. Ведь это Бажовский фестиваль! Мы его точно не забудем и еще долго будем вспоминать этот день.

Видео града на Бажовском фестивале вы можете посмотреть в нашем канале. Подробный фоторепортаж о Бажовке смотрите и читайте тут.