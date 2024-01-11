Гостья Кыштыма из Ростовской области лишилась 1,7 млн после телефонного разговора

Возбуждено уголовное дело

Полиция Кыштыма возбудила уголовное дело о мошенничестве на 1,7 млн рублей. Жертвой телефонных аферистов стала жительница Ростовской области, которая была на Южном Урале в гостях.

Полицейским 35-летняя потерпевшая рассказала, что ей в мессенджер позвонил неизвестный, который сообщил, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит 592 тысячи рублей.

«Ей посоветовали обналичить сумму и частями перевести на другой банковский счет, а затем уговорили оформить еще два кредита и также перевести на неизвестные счета. Ущерб составил 1 миллион 695 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Полиция напоминает, что настоящие сотрудники банков никогда не взаимодействуют с клиентами через мессенджеры. Если на ваш номер поступил звонок, в котором неизвестный сообщает о том, что от вашего имени поступила заявка на оформление кредита, положите трубку, перезвоните в свой банк самостоятельно.

По статистике Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области, 92,1% южноуральцев уверены, что не станут жертвой мошенника, однако становятся: по итогам 2023 года сумма хищений превысила 2,5 миллиарда рублей. Поэтому в ЦОМе напоминают, что в регионе действует горячая линия по противодействию кибермошенничеству. Чтобы ею воспользоваться, достаточно набрать на мобильном телефоне короткий номер: *1593. Специалисты готовы консультировать ежедневно с 9 до 18 часов. Звонок бесплатный.

Кроме того, исходя из данных опроса южноуральцев, наиболее действенным вариантом для сохранения средств считается отказ от вызовов с незнакомых номеров, чтобы вообще не вступать с мошенниками ни в какой контакт. Такой выбор, исходя из исследования, сделали 39,8% респондентов. А каждый третий (32,9%) напрочь отрезал себя от злоумышленников и прочего спама, установив в настройках телефона заглушение всех неизвестных вызовов.