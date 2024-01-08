Гость из ближнего зарубежья похитил у челябинки видеокамеру за четверть миллиона рублей

Мужчину задержали с поличным

Полицейские Челябинска и Орска задержали мужчину, который подозревается в краже дорогостоящей видеокамеры из квартиры 26-летней челябинки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина обратилась в отдел полиции «Северо-Западный» в заявлением о пропаже видеокамеры, которая стоит 256 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска установили лиц, которые могли находились в квартире. Было установлено, что хищение мог совершить один из гостей, который на тот момент времени уехал из Челябинска. В ходе проведенных мероприятий полицейские совместно с Орскими коллегами задержали его и обнаружили похищенную видеокамеру в его вещах», — сообщают в полиции.

Задержанному 32 года. Он житель ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее в Челябинске задержали приезжих из Казахстана, которые во дворе дома на Горького, 81, избили 20-летнего челябинца и в тот же день ограбили несколько человек.