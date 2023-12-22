Гособвинитель запросил сроки для бывших челябинских следователей по делу о смертельной драке

Мать погибшего мужчины требует компенсацию морального ущерба

В Центральном районном суде Челябинска состоялись прения сторон по делу о смертельной драке в центре Челябинска. На скамье подсудимых — бывшие следователи Кирилл Зубков и Дмитрий Зыков.

Напомним, драка произошла 28 мая 2022 года на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса. Ранним утром здесь устроили разборки две подвыпившие компании. По словам прокурора, один из молодых людей спровоцировал конфликт. Начинающуюся драку увидели Зыков и Зубков, которые ехали мимо на такси (и, согласно обвинительному заключению, тоже были нетрезвы). Следователи остановили машину и вмешались в драку. Жертвой разборок стал копейчанин Владимир Гончаров.

Дмитрия Зыкова гособвинение просит приговорить к году и шести месяцам принудительных работ, а Кирилла Зубкова — к восьми годам колонии строгого режима, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной». Мать Владимира Гончарова требует в общей сумме два миллиона рублей моральной компенсации.

Адвокат Дмитрия Зыкова просит суд оправдать подзащитного, защитник Зубкова настаивает на переквалификации обвинения.

Зубкова судят по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», Дмитрию Зыкову статью изменили на 116-ю, «Побои», так как нанесенные им Гончарову травмы не были расценены экспертами как вред здоровью. Зыкова выпустили из следственного изолятора, в конце концов он даже сумел восстановиться на службе, однако, по данным Первого областного информагентства, подсудимого уволили вновь.

Отец Дмитрия Зыкова рассказал свою версию событий.



Представитель семьи погибшего юрист Георгий Краснов далек от мысли, что завязавшейся драке предшествовал героический мотив Зыкова спасти одного из потерпевших.