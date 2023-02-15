Гособвинитель запросил срок для замминистра Ивана Белавкина по делу о взятке

Обвиняемому грозит 14 лет и 6 месяцев колонии строгого режима

Сегодня, 15 февраля, в Центральном районном суде Челябинска проходят прения сторон по уголовному делу заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина. Его обвиняют в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, по данным следствия, подсудимый Белавкин в течение 2020 — начала 2021 г. получил взятку в размере более миллиона рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах данной организации. В ходе расследования преступления установлено, что Иван Белавкин приобрел недвижимость и земельные участки на сумму более 8,3 млн рублей. Денежные средства на приобретение этих объектов не были отражены в ежегодных справках о доходах и расходах. Информацию об этом следователи отправили в прокуратуру.

«Государственный обвинитель просил суд назначить обвиняемому наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки, с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе сроком на 10 лет», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский областной суд отменил постановление Центрального райсуда об аресте имущества отца Ивана Белавкина — Виктора Белавкина.



Позже Центральный районный суд Челябинска признал законными обыски в квартирах Белавкина.