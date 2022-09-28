Для заместителя Виктора Чернобровина в ПФР по Челябинской области запросили семь лет колонии

Александра Орехова обвиняют в получении крупной взятки

«Уголовное дело в отношении подсудимого рассматривалось в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения обвиняемого с прокурором. С учетом тяжести преступления (часть 6 статьи 290 УК РФ) прошу назначить Александру Орехову наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в колонии строгого режима»,

— заключила гособвинитель.

Сегодня, 28 сентября, Центральный районный суд завершил следствие по делу о получении взятки в отношении заместителя руководителя отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области Александра Орехова, передает корреспондент Первого областного информагентства.По делу Александра Орехова сегодня должны были вынести приговор, однако судебное следствие продолжилось на стадии дополнений и прений.Адвокат и обвиняемый в прениях выступать не стали, ранее на судебных заседаниях они обозначали свою позицию.По версии следствия, Орехов в период с 2019 по 2021 годы вместе с соучастниками — начальником регионального отделения ПФР Виктором Чернобровиным и начальником административно-хозяйственной части Рудольфом Зайцевым — получил взятку на сумму более 26 миллионов рублей за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Как ранее сообщал наш сайт, 3 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения Виктору Чернобровину. Руководителя регионального Пенсионного фонда отправили в СИЗО на два месяца. Затем меру пресечения изменили на домашний арест.

22 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения начальнику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его также обвиняют в получении взятки.

Региональное отделение партии «Единая Россия» 23 июля выступило с официальным заявлением о приостановке членства в партии Виктора Чернобровина.



Добавим, частная охранная организация «Аквилон» зарегистрирована на директора Михаила Васильева, в штате — 64 человека. По данным сайта госзакупок, фирма регулярно выигрывала многомиллионные контракты на установку охранной сигнализации именно в отделениях областного Пенсионного фонда и нередко становилась единственным участником конкурсов. С сентября 2019 года по июль 2021 года на контрактах с ПФР ЧОО «Аквилон» заработало более 209 миллионов рублей. Васильев проходит по делу в качестве свидетеля. Он уже дал показания против Чернобровина.



