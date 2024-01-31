Гособвинитель запросил семь лет колонии для челябинского депутата Вячеслава Ершова

Обвиняемый признал вину в даче взятки

Сегодня, 31 января, в Центральном районном суде Челябинска состоялись прения сторон по уголовному делу депутата Курчатовского района Вячеслава Ершова. Его обвиняют в даче взятки и незаконном хранении боеприпасов (статьи 291 УК РФ, 222 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, Вячеслава Ершова задержали в момент передачи 50 тысяч рублей сотруднику территориального отдела «Шершневского лесничества» ГКУ «Челябинсклес». В обмен Ершов планировал получить разрешительную документацию на строительство в лесной зоне.

«Кроме того, в ходе обыска в квартире обвиняемого изъяты пять боевых винтовочных патронов, которые он незаконно хранил по месту жительства. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области», — рассказали в областной прокуратуре.

Гособвинитель просит суд назначить Ершову семь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф один миллион рублей.