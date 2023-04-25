Гособвинитель запросил реальное наказание для челябинского мебельщика, скрывшегося с деньгами клиентов

Подсудимый отрицает наличие умысла и просит его оправдать

Сегодня, 25 апреля, в Советском районном суде Челябинска прошли прения сторон по делу о десяти эпизодах мошенничества. На скамье подсудимых — 39-летний Михаил Тетенькин. Мужчина позиционировал себя как частного изготовителя мебели. Однако, по мнению потерпевших, подсудимый не собирался изготавливать им кухни, а намеренно придумал легенду с целью заработать, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Дело об обмане десятерых челябинцев подходит к концу. Михаила Тетенькина приводят под конвоем, он, как всегда, надевает медицинскую маску. На потерпевших не смотрит и ведет себя спокойно, сдержанно.

Еще до начала процесса потерпевшие вновь говорят об обстоятельствах знакомства с подсудимым, потере денег и наказании, которого, по их мнению, заслуживает мужчина. Забегая вперед, отметим, что запрошенный гособвинителем срок не удовлетворил потерпевших — ведь денег от Тетенькина они уже и не ждут, понимая, что будут получать крохами или, как шутят потерпевшие, к пенсии.

В прениях сторон гособвинитель еще раз изложила канву всех преступлений, они совершались по одной схеме: люди узнавали о Тетенькине на сайте бесплатных объявлений, приглашали на замеры, вносили предоплаты, но своих кухонных гарнитуров и шкафов так и не дождались. Подсудимый то уходил от диалога с клиентами, то обещал приехать «вот прямо сейчас» и вновь пропадал. Потерпевшие написали коллективное заявление в полицию. Обвиняемый даже возвращал понемногу деньги потерпевшим, одной из них вернул полностью, однако некоторым не отдал совсем ничего. Тетенькин объяснил свои поступки усугубившейся депрессией и желанием употреблять спиртное на ее фоне. В качестве смягчающего обстоятельства гособвинитель учла состояние здоровья подсудимого и его попытки возместить ущерб потерпевшим.

«Путем частичного сложения наказаний по эпизодам прошу назначить подсудимому реальное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии-поселении», — заключила гособвинитель.

Адвокат Тетенькина, в свою очередь, в прениях просит суд оправдать подзащитного, а также отказать в удовлетворении требований потерпевших.

«Умысла на совершение преступлений у моего подзащитного не было, возместить ущерб потерпевшие могут в рамках гражданского производства», — считает адвокат.

Слово в прениях предоставили и потерпевшим.

«Считаю, что наказание должно быть более жестким, не колония-поселение. За все время судебных процессов Тетенькин не принес никаких извинений, продолжал обманывать людей», — сказала Вероника Нуштайкина.

Ее слова поддержали и другие потерпевшие, подчеркивая, что могли бы простить подсудимого в случае, если бы он пошел на контакт и все-таки вернул деньги.

«У нас ситуация вообще абсурдная вышла. Мы сами купили материалы, распилили. Все, что ему нужно было сделать, — это собрать конструктор. Он и эту простую работу сделать не смог. Я тоже считаю, что он заслуживает более суровое наказание», — считает Олеся Коростылева.

Подсудимый поддерживает слова адвоката и просит его оправдать.

«Я потерпевших понять могу, со стороны так и выглядит, что умысел был. На самом деле нет. Я признаю, что обязательства не выполнил, но готов компенсировать все потери», — произнес Михаил Тетенькин.

Суд удалился в совещательную комнату. Приговор огласят в среду, 26 апреля.

Первое заседание по делу состоялось в мае прошлого года. После этого Тетенькин перестал являться на заседания, был объявлен в розыск и отправлен в СИЗО.

