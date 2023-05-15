Гособвинитель запросил 9 лет колонии для женщины, устроившей смертельное ДТП под Катав-Ивановском

В аварии погибли два пассажира

В Катав-Ивановском суде состоялись прения сторон по делу 39-летней женщины, которая в августе прошлого года устроила пьяное смертельное ДТП в селе Первуха. Об этом сегодня, 15 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«Государственный обвинитель в прениях просил суд назначить обвиняемой наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься определенной деятельностью в виде управления транспортными средствами на 2 года», — рассказали в региональной прокуратуре.

Потерпевшими заявлены исковые требования на сумму 2,8 млн рублей.

Напомним, в селе Первуха Катав-Ивановского района женщина, находясь за рулем автомобиля «Рено-Сценик» в состоянии алкогольного опьянения, съехала в кювет. В результате погибли 36-летний и 33-летний пассажиры.