Гособвинитель запросил 10 лет колонии водителю Porshe, насмерть сбившему пенсионерку под Челябинском

Сергей Афанасьев на судебных заседаниях отрицал вину

В Еткульском районном суде состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении 41-летнего Сергея Афанасьева. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти по неосторожности (пункт «б» части 4 статьи 264 УК РФ). Об этом сегодня, 26 июля, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«Государственный обвинитель попросил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев», — сообщили в прокуратуре.

В прошлом году корреспондент Первого областного информагентства побывала на заседании по делу.

Прокурор Еткульского района Александр Ростов тогда зачитал суть обвинения. Согласно материалам дела, днем 5 августа 2019 года Сергей Афанасьев находился за рулем автомобиля Porshe Cayenne и двигался по дороге Челябинск — Троицк с запрещенной на этом участке скоростью в 112 км/ч. Он приблизился к остановке общественного транспорта «Еманжелинка» — не снизил скорость, не остановился, создавая опасность для пешеходов. И в какой-то момент сбил 80-летнюю женщину, которая вышла из автобуса и переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионерка получила множественные травмы. После ДТП на место аварии привезли человека в одежде, которая подходила под описание очевидцев, однако она была ему явно не по размеру. Этот мужчина тогда взял вину на себя.