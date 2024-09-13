Гособвинение просит 12 лет заключения для челябинца, который жестоко убил подругу

Парень два месяца скрывал смерть девушки, переписываясь от ее имени в мессенджерах

В Калининском районном суде Челябинска состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении 24‑летнего челябинца, который убил сожительницу, а потом несколько недель скрывал ее смерть, выходя в соцсети от ее имени.

По данным следствия, в промежуток с января по март 2024 года между обвиняемым и его 24‑летней подругой произошел конфликт, в ходе которого мужчина вначале душил потерпевшую, а затем нанес не менее 10 ударов ножом в шею, от которых девушка скончалась. Тело парень перенес в комнату, где его в марте нашла хозяйка квартиры, которая приехала за арендной платой.

«Все это время мужчина, используя телефон потерпевшей и страницу в социальных сетях, от ее имени поддерживал общение с друзьями и матерью»,— рассказали в ведомстве.

Гособвинитель в прениях попросил суд назначить парню наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, заявленный матерью потерпевшей гражданский иск на сумму свыше 7,5 миллиона рублей — удовлетворить в полном объеме.

Последнее слово подсудимого и приговор состоятся 7 октября.