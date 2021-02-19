Сотрудники ГИБДД города Челябинска во время профилактической проверки остановили на проспекте Ленина автобус марки «Форд», который перевозил гробы.
Выяснилось, что водитель не имеет права управлять данным транспортным средством, так как у него нет специальной категории. Специальный прибор (тахограф), с помощью которого ведется контроль за работой и отдыхом водителя, в автобусе не найден. Внутри «Форда» не было нескольких сидений. Кроме того, автомобиль не застрахован и эксплуатировался без технического осмотра.
Транспортное средство было задержано и помещено на спецстоянку до устранения причин задержания.
«С середины февраля выявлено 450 водителей автобусов с различными нарушениями в сфере безопасности пассажирских перевозок. У 37 автобусов найдены технические неисправности. Эксплуатация шести автобусов запрещена. В отношении 10 юридических и должностных лиц проводится административное расследование», — рассказала инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Наталья Гриценко.
Профилактическое мероприятие «Автобус» проводится в Челябинске с 15 февраля.