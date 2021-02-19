Госавтоинспекция забрала на спецстоянку микроавтобус ритуальных услуг

Во время проверки сотрудники ГИБДД нашли технические нарушения

Сотрудники ГИБДД города Челябинска во время профилактической проверки остановили на проспекте Ленина автобус марки «Форд», который перевозил гробы.

Выяснилось, что водитель не имеет права управлять данным транспортным средством, так как у него нет специальной категории. Специальный прибор (тахограф), с помощью которого ведется контроль за работой и отдыхом водителя, в автобусе не найден. Внутри «Форда» не было нескольких сидений. Кроме того, автомобиль не застрахован и эксплуатировался без технического осмотра.

Транспортное средство было задержано и помещено на спецстоянку до устранения причин задержания.

«С середины февраля выявлено 450 водителей автобусов с различными нарушениями в сфере безопасности пассажирских перевозок. У 37 автобусов найдены технические неисправности. Эксплуатация шести автобусов запрещена. В отношении 10 юридических и должностных лиц проводится административное расследование», — рассказала инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Наталья Гриценко.

Профилактическое мероприятие «Автобус» проводится в Челябинске с 15 февраля.