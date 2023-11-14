Госавтоинспекция разыскала автоледи, которая сбила 7‑летнюю девочку в Чурилово и скрылась

Женщине грозит лишение прав

В Челябинске устанавливаются обстоятельства ДТП в Чурилово (Тракторозаводский район), в котором пострадал ребенок — семилетняя девочка. Инцидент произошел в понедельник, 13 ноября, около полудня, у дома 16 на улице Зальцмана, водитель скрылся.

Как сообщили Первому областному информагентству в отделении пропаганды ведомства, впоследствии водитель разыскан, это оказалась 37-летняя женщина, которая управляла автомобилем «ЗАЗ Вида».

Ее привлекли к административной ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Напомним, санкция вменяемой статьи КоАП РФ предусматривает лишение прав на срок от года до 1,5 года или до 15 суток административного ареста.