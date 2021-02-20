Госавтоинспекция нашла подравшихся в Челябинске водителей маршруток

Мужчины устроили потасовку на проезжей части

Сотрудники дорожной полиции провели разъяснительную беседу с водителями маршруток, устроивших драку при пассажирах. Об этом cообщили в челябинской Гоавтоинспекции.

Инцидент произошел накануне утром, 19 февраля. В центре города на остановке «улица Евтеева» водители пассажирских автомобилей ПАЗ устроили потасовку прямо на проезжей части. Перед этим они подрезали друг друга, чтобы быстрее примчаться к остановке и забрать пассажиров. К двум дерущимся мужчинам присоединился и третий. Возможно, он пытался разнять дебоширов.

«Госавтоинспекцией города Челябинска проведены мероприятия по установлению личностей и розыску водителей, участвующих в конфликте. С водителями и представителями автотранспортных предприятий проведены разъяснительные беседы о недопустимости аморального поведения и нарушений Правил дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок», — сообщили в городской ГИБДД.

Полиция просит челябинцев оперативно сообщать о случаях нарушений со стороны водителей.