Госавтоинспекция Челябинской области проведет тотальные рейды по выявлению пьяных водителей

Нарушителям грозят штрафы, лишение прав или уголовное наказание

В предстоящие выходные сотрудники УГИБДД по Челябинской области проведут рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения.

К экипажам ДПС присоединится передвижной пункт медосвидетельствования.

«Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция просит с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени», — предупредили в региональном УГИБДД.

Если вам станет известно о водителе, севшем за руль в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте об этом по телефонам 102 или 112.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности. А за повторное вождение в пьяном виде предусмотрена уголовная ответственность.