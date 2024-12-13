Госавтоинспектора задержали за взятку от маршрутчика в Челябинске

Мужчину подозревают в том, что за деньги он формально подходил к техосмотру транспорта

В Ленинском районе Челябинска возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Госавтоинспекции, обвиняемого в получении взятки за незаконные действия, сообщает пресс-центр следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, в период с 6 сентября 2021 года по 24 февраля 2022-го старший госинспектор безопасности дорожного движения группы технадзора челябинской ГАИ получил взятку в значительном размере за формальное проведение техосмотра.

«Мужчине вменяется выдача диагностической карты с недостоверными сведениями — в ней не были отражены реальные недостатки маршрутного микроавтобуса», — рассказали в СУ.

Преступление выявлено сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД и регионального УФСБ, они же осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 290 УК РФ. Фигуранту же предъявили обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, проведены обыски по месту проживания и регистрации, следствие ходатайствует об аресте имущества. Также ведется работа по выявлению иных эпизодов преступной деятельности, сбор и закрепление доказательной базы.