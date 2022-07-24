Голый мужчина с ножом ворвался в супермаркет в Челябинске

Челябинца задержал охранник магазина

В микрорайоне Чурилово в Челябинске обнаженный мужчина забежал в магазин с ножом. Его задержали и передали сотрудникам полиции. Информация появилась в сообществе «Страна без наркотиков. Челябинская область» в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 22 июля, на улице Зальцмана. Мужчина без одежды и с ножом в руках зашел в магазин «Магнит» и начал дебоширить. Почти сразу на входе его задержал охранник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что такой случай зарегистрирован.

«Сообщение поступило в отдел полиции „Тракторозаводский“ УМВД России по Челябинску. На указанный адрес прибыли сотрудники полиции. Мужчину доставили в отдел для дальнейшего разбирательства»,— уточнили в ведомстве.

По данным источника в правоохранительных органах, после допроса мужчину передали медикам и доставили в специализированное учреждение.

В конце июня в «Магните» на улице Барбюса мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета. В результате пострадали два человека, один из которых позже скончался в больнице.