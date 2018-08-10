/ Голову свиньи подложили жителям Златоуста

Горожанин поделился снимком жуткой находки в социальных сетях.

Житель Златоуста обнаружил в своем дворе отрубленную голову свинью. Ее останки лежали на траве, рядом с тротуаром. Горожанин не постеснялся рассказать о находке другим златоустовцам.

Вот такой «подарочек» обнаружил с утра! Район северо-запад. — делится пользователь сообщества «Инцидент Златоуст».

В комментариях сразу же выдвинули свои версии происхождения свиных останков. Например, «Копилку раскололи» или что свинью «оставили в окопе». Также автору поста предложили использовать мясо в готовке.

Напомним, ранее жители Урала обнаружили выброшенными собачьи трупы. Шкуры среди мусора случайно заметили в районе поселка Укшук Белорецкого района. Погибших животных упаковали в мешки и отправили в утиль в нарушение санитарных норм. Возмущенные жители обратились в местную администрацию с требованием решить проблему.