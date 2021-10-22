Голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора на съемках фильма

Еще один человек ранен

На съемках фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико Алек Болдуин смертельно ранил оператора, пулю поучил и режиссер картины Джоэл Соуз, он находится в больнице, пишет телеграм-канал Baza.

Во время съемки очередной сцены реквизитный пистолет актера сработал неправильно и пуля попала в 42-летнюю Алину Хатчинс, которая работала на площадке оператором. Также от выстрела пострадал режиссер «Ржавчины» 48-летний Джоэл Соуз. Он находится в критическом состоянии в больнице.

Съемки фильма приостановлены. Устанавливаются причины происшествия.

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