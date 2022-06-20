Годовалый ребенок пострадал в ДТП с микроавтобусом под Челябинском

Еще двое взрослых госпитализированы

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На 2-м километре автодороги Восточный обход Челябинска 36-летний водитель «Форда» выезжал с второстепенной дороги и не уступил путь автомобилю ВАЗ-2114 под управлением 29-летнего мужчины, сообщает УГИБДД по региону.

ДТП случилось накануне. Машины столкнулись, после чего микроавтобус опрокинулся на бок. Пассажирам отечественной легковушки понадобилась медицинская помощь.

«В больницу доставлены 27-летний и 50-летний пассажиры, а также годовалый ребенок», — рассказали в Госавтоинспекции.

Сегодня, 20 июня, на трассе в Челябинской области туристический автобус попал в ДТП с большегрузом.