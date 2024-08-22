Главврача челябинского онкоцентра оставили в СИЗО по делу о мошенничестве на 2,6 млн рублей

Адвокат настаивал на домашнем аресте

Сегодня, 22 августа, Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения постановление первой инстанции о заключении под стражу главного врача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2021—2024 годах Дмитрий Ростовцев и другие сотрудники онкоцентра, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили из федерального бюджета более 2,6 миллиона рублей зарплаты для фиктивно трудоустроенных на должности рабочих больницы.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Расследуется уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

«Постановление Тракторозаводского районного суда оставлено без изменений, обвиняемый останется под стражей до 6 октября», — прокомментировали в областном суде.