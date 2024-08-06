Главврач Челябинского онкоцентра подозревается в мошенничестве на 2,6 млн рублей

Сообщается, что на балансе учреждения числились «мертвые души»

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главврача и сотрудников онкоцентра. Они подозреваются мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«По версии следствия, в 2021—2024 годах подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение средств федерального бюджета в размере более 2,6 миллиона рублей, поступивших в учреждение в качестве заработной платы для фиктивно трудоустроенных на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части больницы», — рассказали в СУ.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ.

На месте работы и проживания фигурантов прошли обыски, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальный действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.