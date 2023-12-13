Главу Троицка Виноградова обвинили в получении взятки беговой дорожкой

По версии следствия, подношение было сделано в 2020 году в обмен на содействие в получении разрешений на строительные работы

В Следственном комитете рассказали, в чем обвиняется глава Троицка Александр Виноградов, который был задержан сегодня, 13 декабря, на рабочем месте. Возбуждены уголовные дела о даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в период с марта по апрель 2020 года глава Троицка получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тыс. рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации города разрешение на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания, оказание содействия в согласовании, подписании документации на указанный объект в период проведения строительных работ», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательной базы, осуществляются обыски в служебных помещениях, предмет взятки изъят.

Подозреваемый задержан, допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области и УФСБ России по Челябинской области.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства преступления, дана уголовно-правовая оценка действиям либо бездействию причастных лиц.

Напомним, ранее Александр Виноградов был оправдан по статье о превышении должностных полномочий и даже получил официальные извинения от прокуратуры.