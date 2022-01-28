Главу Снежинска обвинили в халатности при строительстве яхт-клуба

Ущерб лесному фонду составил более 8 млн рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы Снежинска Игоря Сапрыкина. Его обвиняют в халатности. Об этом сегодня, 28 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«По версии следствия, в 2020 году обвиняемый незаконно согласовал арендатору земельного участка вырубку лесных насаждений, отнесенных к категории защитные леса, для строительства яхт-клуба. Незаконной вырубкой лесных насаждений причинен ущерб в сумме более 8 млн рублей», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков.

На территории вырубили 249 кубометров сосны, березы и осины, древесину реализовали субарендатору земельного участка. При этом выдача разрешений на строительство и рубку являются незаконными, так как кустарники и деревья относятся к защитным лесам, расположенным в водоохранной зоне озера Сунгуль.

