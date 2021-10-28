Главу сельского поселения в Челябинской области подозревают в продаже федеральных квартир

Ущерб составил 1,7 миллиона рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении главы Кумлякского сельского поселения Николая Сидорука. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сегодня, 28 октября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, руководитель поселения, зная о том, что в Кумляке есть две квартиры, находящиеся в федеральной собственности, изготовил решение о принятии их в муниципальную собственность. После этого квартиры сняли два арендатора, а затем они оформили права собственности на эти квартиры. Ущерб составил более 1,7 миллиона рублей.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“)», — сообщили в региональном СУ СКР.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ региона.

Решается вопрос о предъявлении обвинения.