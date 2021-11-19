Главу сельхозкооператива в Челябинской области подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей

По данным следствия, фермер незаконно получил субсидию

Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении главы сельскохозяйственного сбытового потребительского кооператива. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«По данным следствия, в 2020 году подозреваемый предоставил в министерство сельского хозяйства Челябинской области для выплаты субсидии по областной целевой программе фиктивные документы о якобы понесенных расходах в сумме более 1,9 млн рублей при закупке сельскохозяйственной продукции у членов кооператива. Указанные бюджетные средства были ему перечислены», — сообщили в пресс-службе СК.

В следственном управлении отметили, что преступление выявили сотрудники региональной ФСБ. Они же осуществляют оперативное сопровождение по этому уголовному делу. Сейчас СК устанавливает обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.