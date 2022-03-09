Главу поселения в Челябинской области заподозрили в получении взятки

Надежда Салионова, по версии следствия, получила деньги за покровительство при реализации контракта

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы Бердяушского городского поселения Саткинского района. Надежду Салионову подозревают в получении взятки. Об этом сегодня, 9 марта, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в период с 2020 по 2021 годы Салионова получила 65 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение победы в конкурсе на заключение контракта на ремонт оборудования котельной.

В отношении главы городского поселения было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения меру пресечения в отношении бывшего заместителя главы Ашинского района Виктора Чистякова. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.