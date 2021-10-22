Главу поселения в Челябинской области подозревают в служебном подлоге

По версии следствия, он фиктивно трудоустроил осужденного

Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении главы Дробышевского сельского поселения Троицкого района Вячеслава Березняка. Его подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемый изготовил фиктивные документы и устроил на работу местного жителя, приговоренного к исправительным работам.

«Также он изготовил фиктивный табель по учету рабочего времени при выполнении данной работы. Эти документы осужденный предоставил в службу судебных приставов для учета исправительных работ по исполнению приговора», — рассказали в региональном СУ СКР.

В отношении главы поселения Вячеслава Березняка возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и части 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Как ранее сообщал наш сайт, завершено расследование уголовного дела в отношении главы Кунашакского сельского поселения Валерия Аверина. Он обвиняется в получении взятки от осужденного, приговоренного к исправительным работам.