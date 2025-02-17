Главу Катав-Ивановского района отправили в колонию за мошенничество

Николая Шимановича приговорили и к штрафу

Сегодня, 17 февраля, Златоустовский городской суд вынес приговор главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что в период с 2019 по 2020 год Шиманович работал адвокатом и представлял интересы банкротящейся коммерческой организации.

«Обвиняемый похитил 4,4 миллиона рублей. Деньги он должен был передать конкурсному управляющему, однако распорядился ими по собственному усмотрению», — сообщили в региональной прокуратуре.

Виновному назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей.

Николая Шимановича взяли под стражу в зале суда.