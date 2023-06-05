Главу Фершампенуаза отправили в СИЗО по делу о взятке

Борис Сагитдинов получил деньги, по версии следствия, от предпринимателя

Нагайбакский районный суд отправил под стражу главу Фершампенуазского сельского поселения Бориса Сагитдинова. Его обвиняют в получении взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, в период с апреля по июнь Сагитдинов получил 50 тысяч рублей от предпринимателя за содействие в заключении контракта на разработку проектно-сметной документации для нужд администрации. Всего бизнесмен обещал выплатить главе 220 тысяч рублей. Главу поселения задержали 2 июня, в его доме прошли обыски.

«Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Обвиняемый заключен под стражу на два месяца, до 2 августа», — сообщили в региональной прокуратуре.