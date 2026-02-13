Главу челябинского Роспотребнадзора арестовали по делу о мошенничестве

Он пробудет в СИЗО как минимум до 12 апреля

Центральный районный суд Челябинска 13 февраля 2026 года отправил под стражу руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова. Чиновник пробудет в СИЗО как минимум до 12 апреля, сообщил источник в зале суда.

Семенов был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. По данным следствия, он использовал свое служебное положение для лоббирования интересов коммерческих организаций, которые фактически принадлежали ему и его родственникам. Речь идет о ситуациях, когда Роспотребнадзор проводил плановые и внеплановые проверки предприятий региона.

Кроме того, Генеральная прокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества Семенова и его родственников. Речь идет о ценностях на сумму свыше 380 миллионов рублей, которые, как полагают следователи, были нажиты преступным путем. В настоящий момент оперативники УФСБ проверяют причастность главы Роспотребнадзора к другим эпизодам, в том числе по статьям 289 и 290 УК России.