Главу челябинского кооператива осудили за хищение 28 млн рублей маткапитала

Ему заменили условный срок на реальный

Челябинский областной суд назначил реальный срок лишения свободы директору кредитного потребительского кооператива «Оптима Капиталь», осужденному за крупное мошенничество с материнским капиталом. Апелляционная инстанция изменила первоначальный условный приговор, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В период с 2017 по 2023 год руководитель кооператива по предварительному сговору с риелторами организовал схему по хищению средств материнского капитала. Соучастники предлагали владельцам сертификатов услуги по незаконному «обналичиванию» средств. Для этого в территориальный орган Социального фонда России предоставлялись подложные документы о якобы выданных займах на улучшение жилищных условий.

Таким способом преступная группа похитила свыше 28,2 миллиона рублей по 56 сертификатам на материнский капитал. Еще в одном эпизоде было совершено покушение на хищение более 580 тысяч рублей.

Первоначально Центральный районный суд Челябинска признал директора виновным по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество). Ему был назначен четырехлетний условный срок с испытательным сроком в 5 лет и штрафом в 40 тысяч рублей.

Прокуратура, посчитав такое наказание чрезмерно мягким, внесла апелляционное представление с требованием заменить его на реальное лишение свободы. Челябинский областной суд согласился с позицией государственного обвинителя. В итоге мера наказания была изменена: осужденный направлен в исправительную колонию общего режима на четыре года. Размер штрафа при этом остался прежним — 40 тысяч рублей.