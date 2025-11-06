Челябинский областной суд назначил реальный срок лишения свободы директору кредитного потребительского кооператива «Оптима Капиталь», осужденному за крупное мошенничество с материнским капиталом. Апелляционная инстанция изменила первоначальный условный приговор, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В период с 2017 по 2023 год руководитель кооператива по предварительному сговору с риелторами организовал схему по хищению средств материнского капитала. Соучастники предлагали владельцам сертификатов услуги по незаконному «обналичиванию» средств. Для этого в территориальный орган Социального фонда России предоставлялись подложные документы о якобы выданных займах на улучшение жилищных условий.
Таким способом преступная группа похитила свыше 28,2 миллиона рублей по 56 сертификатам на материнский капитал. Еще в одном эпизоде было совершено покушение на хищение более 580 тысяч рублей.
Первоначально Центральный районный суд Челябинска признал директора виновным по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество). Ему был назначен четырехлетний условный срок с испытательным сроком в 5 лет и штрафом в 40 тысяч рублей.
Прокуратура, посчитав такое наказание чрезмерно мягким, внесла апелляционное представление с требованием заменить его на реальное лишение свободы. Челябинский областной суд согласился с позицией государственного обвинителя. В итоге мера наказания была изменена: осужденный направлен в исправительную колонию общего режима на четыре года. Размер штрафа при этом остался прежним — 40 тысяч рублей.