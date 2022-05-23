Главу Агаповского района подозревают в получении взятки в миллион рублей

Мера пресечения Байдавлету Тайбергенову еще не избрана

Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова. Чиновник подозревается в получении взятки за помощь в аренде муниципального имущества, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального СУ СКР.



По данным пресс-службы следственного управления, дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, Тайбергенов в 2016—2018 годах получил около миллиона рублей от сотрудника коммерческой организации. Взамен глава района помог компании заключить договоры аренды муниципального имущества, какого именно — следствие не сообщает.

Как сообщало Первое областное информагентство, сегодня, 23 мая, Байдавлет Тайбергенов был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ, главу увезли на допрос.

Обвинение чиновнику пока не предъявлено, решается вопрос об избрании меры пресечения.