Главный садовод Челябинской области получил срок за покушение на мошенничество

Дело касается возмещения налога на добавленную стоимость

Копейский городской суд огласил приговор в отношении бывшего депутата ЗСО, предпринимателя, председателя регионального отделения «Союза садоводов России» Константина Толкачева. Как сообщили в прокуратуре области, фигуранта уголовного дела признали виновным в покушении на мошенничество. Обвинение предъявили за события 2014 года, когда Толкачев, будучи директором ООО ПСМО «Пирамида», представил налоговикам документы о возмещении НДС.

В июле того года «Пирамида» являлась единоличным исполнительным органом на Коркинском стеклотарном заводе. По версии гособвинения, фигурант дела намеревался возместить налог на добавленную стоимость в размере 11,9 млн рублей. Эта сумма якобы была уплачена поставщиками, в том числе по мнимой сделке с ООО «Промгаз» на сумму свыше полутора миллионов рублей.

«Однако действия подсудимого, направленные на хищение денежных средств, не были доведены до конца, поскольку на основании проведенной камеральной налоговой проверки принято решение об уменьшении излишне заявленной к возмещению суммы НДС ввиду неправомерного принятия к вычету суммы свыше 1,5 млн рублей», — отмечают в надзорном ведомстве.

В итоге суд приговорил Толкачева к трем годам лишения свободы и к штрафу в 500 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, арестованы его машина, прицепы и доли в уставном капитале. Арест будет снят, когда выплатят штраф. Пока что это решение не вступило в законную силу, но подсудимого после оглашения приговора взяли под стражу в зале суда.

Константин Толкачев работал в шестом созыве Законодательного собрания региона с 2015 по 2020 годы. Является председателем областного отделения известной общественной организации «Союз садоводов России».