Главный инженер копейского МУП пойдет под суд по делу о взятке

По версии следствия, Юрий Луценко получил 346 тысяч рублей от коммерческой организации за покровительство по контракту

Прокуратура Копейска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Юрия Луценко. Он пойдет под суд по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сегодня, 11 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, Луценко получил от руководителей организации «Дельтастройкомплект» взятку в сумме 346 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту участка системы водоотведения, а также подписание акта приема-передачи выполненных работ и осуществление оплаты по договору.

«Кроме того, при подписании актов выполненных работ ввел в заблуждение директора МУП об объемах выполненных работ, которые не были исполнены на сумму свыше 450 тысяч рублей», — сообщили в региональной прокуратуре.

В отношении Юрия Луценко было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Обвиняемый находился в СИЗО во время следствия.

Расследование уголовного дела окончено и передано в суд для рассмотрения по существу.

Также следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении взяткодателей — двух директоров коммерческой организации по пунктам «а», «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»), а также в отношении местного жителя по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).