Главный инженер челябинской больницы останется под стражей по делу о взятке

Адвокаты Вячеслава Кадочникова просили о более мягкой мере пресечения

Челябинский областной суд отказал в изменении меры пресечения главному инженеру ОКБ № 3 Вячеславу Кадочникову, обвиняемому в мошенничестве и получении взятки (статья 159 УК РФ, статья 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Кадочников получил взятку от предпринимателя Михаила Крысова на сумму 2,3 млн рублей за завышение объемов услуг по вывозу и утилизации отходов в больнице в Малой Сосновке. Таким образом Кадочников похитил 8,6 млн рублей.

«Обжалуя постановление районного суда, адвокаты просили его отменить, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в частности домашний арест либо подписку о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в пресс-службе облсуда.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.