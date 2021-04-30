Главного механика челябинского театра осудили за взятку

Мужчина получил условный срок

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор главному механику Молодежного театра. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что осужденный был ответственным лицом за осуществление строительного контроля в Челябинском государственном драматическом Молодежном театре в период с 31 октября 2019 года до 28 февраля 2020 года. Подрядная организация в этот срок не справилась с ремонтными работами. Главный механик предложил подрядчику за 70 тысяч рублей изготовить документы и оказать влияние на должностных лиц театра для принятия незаконченных работ.

27 марта мужчина получил от подрядной организации 50 тысяч рублей в качестве части взятки. После этого механик был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»).

Суд назначил челябинцу наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательном сроком три года. Он обязан выплатить штраф в четырехкратном размере взятки — 280 тысяч рублей.

«Также осужденный лишен права занимать руководящие должности в муниципальных и государственных учреждениях на один год», — рассказали в областной прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, строительным подрядчиком Молодежного театра была пермская компания ООО «Евразия-Сервис», которая имеет лицензию на ремонт объектов культурного наследия, выполняла работы не только на фасаде публичной библиотеки, но и реставрировала памятник Владимиру Ленину на площади Революции, Челябинскую государственную филармонию, а также занималась облицовкой бульвара Славы. Ремонты всех этих объектов вызвали крупные скандалы, так как работы также были выполнены с огромными нарушениями.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер был недоволен действиями подрядчика. Помимо этого у него есть вопросы и к заказчикам. Он отметил, что его не устраивает ситуация в целом — областным властям необходимо подходить серьезнее к выбору исполнителей.

Отметим, что ООО «Евразия-Сервис» в 2019 году заключила минимум 10 контрактов на работы в Челябинской области. Большая часть из них — ремонт объектов культурного наследия. Тем, кто будет признан виновным в нарушениях при этих работах, грозит либо многомиллионный штраф, либо лишение свободы на срок до трёх лет.