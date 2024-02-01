Главного инженера МУП «Служба организации движения» оставили в СИЗО

Сергея Белова обвиняют в получении взяток

Сегодня, 1 февраля, Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения постановление Калининского райсуда о заключении под стражу главного инженера МУП «Служба организации движения» Сергея Белова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, изменить Белову меру пресечения на запрет определенных действий или домашний арест. Суд оставил обвиняемого в СИЗО», — прокомментировали в суде.

Сергея Белова обвиняют в получении взяток (статья 290 УК РФ) за помощь в получении контрактов и прием фактически не выполненных работ.