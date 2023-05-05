Главного инженера челябинской больницы оставили в СИЗО по делу о взятке и мошенничестве

Адвокат настаивал на более мягкой мере пресечения

Сегодня, 5 мая, Челябинский областной суд в апелляции оставил в силе постановление Тракторозаводского райсуда о продлении меры пресечения главному инженеру ОКБ № 3 Вячеславу Кадочникову. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

«Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», — рассказали в пресс-службе.

Кадочников останется в СИЗО 24 мая.

Напомним, инженера обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый в течение года получил более 2,3 млн рублей от предпринимателя за утверждение завышенных объемов по утилизации и вывозу жидких отходов из инфекционного отделения больницы.