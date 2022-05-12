Главного бухгалтера троицкого МБУ подозревают в мошенничестве на 250 тысяч рублей

Женщина, по версии следствия, завысила себе зарплату

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения в Троицке. Его подозревают в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год женщина похитила 250 тысяч рублей — необоснованно завысила себе зарплату и погасила задолженность по исполнительному листу.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.