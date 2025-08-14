Главбух организации в Сатке похитила 5 млн за счет допзарплат

Женщина присваивала приписанные выплаты больше трех лет

В Сатке по подозрению в мошенничестве на 5 миллионов рублей задержана главный бухгалтер организации. Недостача на такую крупную сумму обнаружилась только спустя три года после начала совершения преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщается, что в полицию обратилась представитель торгово-промышленного комплекса, которая сообщила о выявленной в ходе внутренней проверки крупной недостаче денежных средств. В ходе мероприятий оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Саткинскому району вышли на 45‑летнюю местную жительницу.

«По предварительным данным, занимая должность руководителя и главного бухгалтера организации, она в период с февраля 2022 года по апрель 2025 года путем начисления дополнительной заработной платы похитила в общей сложности около 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.