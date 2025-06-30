Глава стройфирмы похитил более 43 млн при строительстве моста в Челябинской области

Речь идет о многострадальном объекте в поселке Есаульском

В Сосновском районе будут судить директора строительной фирмы, который провалил возведение моста через Зюзелгу в поселке Есаульском. Ему вменяют статью о мошенничестве на 43 миллиона рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области.

По данным следствия, мужчина, не имея опыта подобных работ, используя свое служебное положение, заключил контракт на строительство моста в Есаульском именно с целью хищения бюджетных денег.

«Злоупотребив доверием должностных лиц администрации, обвиняемый заверил их, что готов выполнить работы по объекту в установленные сроки и в рамках выделяемых денежных средств и убедил выдать ему аванс более 43 миллионов рублей. Впоследствии контрактом пренебрег. Выделенными средствами распорядился по своему усмотрению, а мост остался недостроенным»,— рассказали в ведомстве.

Артура Ишбулдина будут судить по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе расследования на имущество обвиняемого и субподрядных организаций стоимостью около 10 миллионов наложен арест.

Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.

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