Глава СК взял под контроль случай с падением ребенка в колодец в Копейске

Мальчик получил травму ноги

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки инцидента в Копейске, где 11-летний мальчик упал в колодец, прикрытый картонкой. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщила пресс-служба СК.

ЧП случилось в поселке Потанино в среду, 15 ноября. Как ранее писало ИА «Первое областное», мальчик упал в пятиметровый колодец, играя на улице. На помощь ребенку выезжали бойцы пожарно-спасательной части № 209 города Копейска. После поднятия на поверхность у школьника констатировали травму колена.

Накануне следственные органы Челябинской области начали проверку по признакам преступления по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

«В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц, принято процессуальное решение»,— сообщили в СУ СК по Челябинской области.

Прокуратура, в свою очередь, даст оценку должностным лицам МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения». При наличии оснований их привлекут к ответственности.