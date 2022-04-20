Глава СК взял на контроль дело о надругательстве над 12‑летней девочкой в Челябинске

Инцидент произошел в январе в школе-интернате № 12

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о надругательстве над 12-летней девочкой в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья в Челябинске, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о комплексе следственных действий по уголовному делу о совершении подростками преступления в отношении малолетней девочки. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России»,— рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в январе 2022 года. По предварительным данным, несколько подростков в возрасте от 13 до 14 лет напали на 12-летнюю девочку ночью в туалете образовательного учреждения и надругались над ней. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проверку в школе-интернате проводит и управление по делам образования Челябинска.

Журналист ИА «Первое областное» съездила в учреждение и поговорила с исполняющей обязанности директора Ириной Ковалевой. По ее словам, после случившегося в школе усилили контроль над детьми.