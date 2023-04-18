Глава СК РФ потребовал возбудить дело после нападения на школьницу в челябинском автобусе

Пьяный пассажир ударил несовершеннолетнюю и еще двух женщин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мужчины на подростка и двух женщин в автобусе в Челябинске. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В средствах массовой информации сообщалось, что в Челябинске мужчина, находившийся в общественном транспорте в состоянии алкогольного опьянения, нанес побои несовершеннолетней пассажирке и двум женщинам, которые заступились за девочку. Поручено возбудить дело и представить доклад по нему», — сообщили в пресс-службе.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 16 апреля. Со слов пострадавшей девушки-подростка, она ехала в автобусе рядом с нетрезвым мужчиной, который в какой-то момент стал вести себя неадекватно — выкрикивать ругательства и нецензурно обзывать окружающих. Когда его несовершеннолетняя соседка не выдержала и ответила на очередное оскорбление, он дважды ударил ее по голове. За девочку вступились две женщины — их пьяный хулиган также ударил руками и ногами. 37-летнего подозреваемого задержали.